Фото: pixabay.com

Неизвестные украли у российской пары сумки и дорогую одежду на сумму в 100 тысяч евро, сообщает сайт газеты "Известия".

Как пишет издание, ЧП произошло на трассе A-1 из аэропорта Бурже в Париж. Злоумышленники на машине догнали автомобиль, на котором ехали россияне. Они вынудили их остановиться, после чего ограбили и уехали.

Сейчас полиция расследует этот инцидент, занимается установкой личности нападавших и их розыском.