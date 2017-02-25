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Синоптики прогнозируют в Алтайском крае в субботу, 25 февраля, солнце и плюсовую температуру.

"Без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", — сообщают в региональном Гидрометцентре. Днем по краю -4…+1 градусов, в предгорьях до +6 градусов.

Ветер юго-восточный два-семь метров в секунду, в южных районах порывы до 8-13 метров.

В Барнауле также без осадков, возможны изморозь, туман, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице 0...+2 градуса. Ветер юго-восточный до восьми метров в секунду.