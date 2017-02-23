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Сенатор Алексей Пушков ответил в своем аккаунте в Twitter на заявление президента Украины Петра Порошенко об угрозе "полномасштабной войны" с Россией.

"Порошенко любит порассуждать о возможности "полномасштабной войны" с Россией. Саакашвили тоже любил. Напрасно: у обоих — масштаб не тот", — отметил сенатор.

Масштаб не тот: Пушков высмеял заявление Порошенко о "войне с Россией"https://t.co/fRmVXPzwKK pic.twitter.com/SGDxl3QTgV — РИА Новости (@rianru) 22 февраля 2017 г.

Как сообщалось ранее, лидер Украины рассказал, что его стране "по его глубокому убеждению", угрожает российский военный контингент в Приднестровье и на "южном востоке". Кроме этого, Петр Порошенко заявил, что Москва наращивает присутствие военных в Крыму.