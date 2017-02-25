Фото: avito.ru

Особняк площадью 503 квадратных метра продают в барнаульском поселке Пригородный за 15 миллионов рублей.

Как отмечается на сайте Avito.ru, дом расположен на участке 15 соток на улице Целинной.

"Дом — особняк, три этажа, гараж в доме, погреб 18 квадратных метров, обложенный красным кирпичом, стены дома 60 сантиметров, железобетонные перекрытия, подвал 150 квадратных метров, два газовых котла. Первый и второй этажи теплый пол", — сказано в объявлении.

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В коттедже имеется большая прихожая, каминный зал с действующим большим камином, кухня-столовая, пять комнат, три санузла.