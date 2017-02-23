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Барнаульская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

В ведомстве полагают, что больше года барнаулец не раз просил своих друзей в зять на себя кредиты в банках или выступить поручителем. Он говорил, что деньги ему нужны на расширение бизнеса и покупки дорогой машины.

Для этого он изготавливал фальшивые документы о трудоустройстве и размере заработной платы. Обвиняемый говорил им о том, что, взяв кредит у них будет формироваться положительная кредитная история.

В итоге, пять друзей обвиняемого оформили на себя кредит на общую сумму более семи млн рублей в различных банках.