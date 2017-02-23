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Три участка региональных дорог по-прежнему закрыты в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Дороги находятся в пяти районах Алтайского края

Фото: tv-mig.ru

Три участка дорог регионального и межмуниципального значения на территории пяти районов Алтайского края остаются пока закрытыми, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.

Перекрыты трассы:

 - участок трассы К-03 Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха – Михайловское — Кулунда — Бурла — гр. Новосибирской области (на участке дороги от г. Змеиногорска до г. Рубцовска, с 0 до 71 км, протяженность 71 км).

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 - участок трассы К-13 Алейск — Петропавловское – Смоленское (в границе Усть-Пристанского района, с 0 до 116 км, протяженность 116 км).

 - участок трассы К-22 Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – В.Суетка – Знаменка – Славгород (от с. Андроново Баевского района до с. Знаменка Благовещенского района, с 62 до 183 км, протяженность 121 км).

Как ранее сообщало ИА "Амител" , 20 и 21 февраля в Алтайском крае действовало штормовое предупреждение. Порывы ветра в эти дни достигали до 27 метров в секунду. Шел сильный снег. В крае был объявлен режим ЧС. 12 населенных пунктов оставались без электроснабжения.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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