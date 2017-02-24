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Цены на бензин в Алтайском крае остаются одними из самых низких в Сибирском федеральном округе.

По данным Росстата, средняя стоимость топлива в регионе составляет 34,96 рубля за литр. Дешевле средняя стоимость горючего только в Красноярском крае — 34,71 рубля за литр.

Средняя стоимость ГСМ в СФО составляет 35,52 рубля за литр, а в России — 36,90 рубля.

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Если говорить про среднюю цену на бензин АИ-92 в Алтайском крае, то она составляет 33,74 рубля. АИ-95 стоит в регионе в среднем 36,97 рубля.

Дизельное топливо в крае стоит в среднем 35,12 рубля.