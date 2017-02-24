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Цены на бензин в Алтайском крае остаются одними из самых низких в Сибирском федеральном округе.
По данным Росстата, средняя стоимость топлива в регионе составляет 34,96 рубля за литр. Дешевле средняя стоимость горючего только в Красноярском крае — 34,71 рубля за литр.
Средняя стоимость ГСМ в СФО составляет 35,52 рубля за литр, а в России — 36,90 рубля.
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Если говорить про среднюю цену на бензин АИ-92 в Алтайском крае, то она составляет 33,74 рубля. АИ-95 стоит в регионе в среднем 36,97 рубля.
Дизельное топливо в крае стоит в среднем 35,12 рубля.
Комментарии
Интересно как это объяснить? Может в Алтайском крае месторождение нефти или работает огромный нефтеперерабатывающий завод? Или все-таки нищее население просто не готово покупать бензин у олигархов дороже?
еще бы с электричеством придумали что нибудь. И вместо ТЦ хоть один ИТ кластер построили бы. Талантлив край мозгами,но все бегут в Москву, тут скоро одни локти - алкоголики остануться, да им подобные паразиты, как набить свой карман. БЕРИТЕ ПРИМЕР СО ЖВАЧКИНА ГОСПОДА ЛЕНТЯИ БУРЖУИНЫ, НЕ В ПРИМЕР ТЕРРИТОРИЯ МЕНЬШЕ!!!
08:32, какой "ИТ кластер"? Все спецы давно уже поразъехались. И никто не будет тут делать работу за 15000 которая в Москве 90000 стоит.
в статье сильно понапутано. не бензин, а самая низкая зарплата в регионе и очень дорогой бензин, который постоянно растет в цене. зарплата не только не растет, а последние льготы и компенсации отбирают у народа
- гость - 24 февраля 2017 г. 08:45 ты вообще в теме сколько "ипортных " заказов делается и по цене свыше 90000 ??? А мозгами снабжать столицы может каждый у кого деревенское образование!
Интересно как это объяснить? Может в Алтайском крае месторождение нефти или работает огромный нефтеперерабатывающий завод?
Тут 2 объяснения. Либо бензин бадяжный. Либо цены на бензин завышены.
24.02.2017 08:49 - гость -
До кучи: развивают тур. кластер для кого? Для приезжих, торговые центры строят в таком количестве тоже для них. Плюс самые низкие доходы населения, плюс ликвидируются пром. предприятия, плюс смертность превышает рождаемость, плюс сокращение точек оказания мед. обслуживания, Норм работает "правительство" в направлении переселения народов. И пофиг на цены на бензин, будь он хоть самым дешевым на планете - результат ожидаем. Есть такое слово "геноцид"... И Карло нам путь озаряет.
Полная бредятина а не статья. Хуже качества бензина нет ни в одном другом регионе РФ.
Бензин в крае даже на брендовых заправках АВНО!
Бабеныч, вот ты удаляешь комментарии, и на Амике никого уже не осталось из-за тебя. Ну и какой ты журналист после этого?