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Цены на бензин в Алтайском крае остаются одними из самых низких в Сибири

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Средняя цена на топливо в регионе составляет 34,96 рубля за литр

Фото: spokoino.ru

Цены на бензин в Алтайском крае остаются одними из самых низких в Сибирском федеральном округе.

По данным Росстата, средняя стоимость топлива в регионе составляет 34,96 рубля за литр. Дешевле средняя стоимость горючего только в Красноярском крае — 34,71 рубля за литр.

Средняя стоимость ГСМ в СФО составляет 35,52 рубля за литр, а в России — 36,90 рубля.

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Если говорить про среднюю цену на бензин АИ-92 в Алтайском крае, то она составляет 33,74 рубля. АИ-95 стоит в регионе в среднем 36,97 рубля.

Дизельное топливо в крае стоит в среднем 35,12 рубля.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.02.2017 08:27
- гость -

Интересно как это объяснить? Может в Алтайском крае месторождение нефти или работает огромный нефтеперерабатывающий завод? Или все-таки нищее население просто не готово покупать бензин у олигархов дороже?

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24.02.2017 08:32
- гость -

еще бы с электричеством придумали что нибудь. И вместо ТЦ хоть один ИТ кластер построили бы. Талантлив край мозгами,но все бегут в Москву, тут скоро одни локти - алкоголики остануться, да им подобные паразиты, как набить свой карман. БЕРИТЕ ПРИМЕР СО ЖВАЧКИНА ГОСПОДА ЛЕНТЯИ БУРЖУИНЫ, НЕ В ПРИМЕР ТЕРРИТОРИЯ МЕНЬШЕ!!!

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24.02.2017 08:45
- гость -

08:32, какой "ИТ кластер"? Все спецы давно уже поразъехались. И никто не будет тут делать работу за 15000 которая в Москве 90000 стоит.

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24.02.2017 08:49
- гость -

в статье сильно понапутано. не бензин, а самая низкая зарплата в регионе и очень дорогой бензин, который постоянно растет в цене. зарплата не только не растет, а последние льготы и компенсации отбирают у народа

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24.02.2017 08:57
- гость -

- гость - 24 февраля 2017 г. 08:45 ты вообще в теме сколько "ипортных " заказов делается и по цене свыше 90000 ??? А мозгами снабжать столицы может каждый у кого деревенское образование!

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24.02.2017 09:00
- гость -

Интересно как это объяснить? Может в Алтайском крае месторождение нефти или работает огромный нефтеперерабатывающий завод?

Тут 2 объяснения. Либо бензин бадяжный. Либо цены на бензин завышены.

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24.02.2017 09:06
- гость -

24.02.2017 08:49 - гость -

До кучи: развивают тур. кластер для кого? Для приезжих, торговые центры строят в таком количестве тоже для них. Плюс самые низкие доходы населения, плюс ликвидируются пром. предприятия, плюс смертность превышает рождаемость, плюс сокращение точек оказания мед. обслуживания, Норм работает "правительство" в направлении переселения народов. И пофиг на цены на бензин, будь он хоть самым дешевым на планете - результат ожидаем. Есть такое слово "геноцид"... И Карло нам путь озаряет.

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24.02.2017 09:46
сергеев

Полная бредятина а не статья. Хуже качества бензина нет ни в одном другом регионе РФ.

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24.02.2017 10:16
- гость -

Бензин в крае даже на брендовых заправках АВНО!

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24.02.2017 10:32
Евгений

Бабеныч, вот ты удаляешь комментарии, и на Амике никого уже не осталось из-за тебя. Ну и какой ты журналист после этого?

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