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Спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова спасли двух бийчан, которые оказались в снежном плену на трассе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

ЧП случилось вечером в понедельник, 20 февраля, двое парне выехали из райцентра Усть-Калманка в Бийск. По трассе в сторону Алейска они попали в снежный затор. Автомобиль быстро замело. Бензин находился на исходе, а батареи в телефонах садились.

Тогда молодые люди начали звонить по телефону в экстренные службы. Помощь они решили ждать в машине. В это время трассу патрулировала группа спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова. Спасатели искали, застрявший автомобиль на снегоболотоходе "Лось". Не доехав около 300 метров до пленников, спасателям пришлось продвигаться пешком, так как даже снегоболотоход из-за высоких сугробов продвигаться дальше не мог.

К счастью, бийчан удалось откопать от снега и спасти.