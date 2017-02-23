Фото: vk.com/barneos22

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Рубцовск-Белокуриха, сошел с трассы недалеко от Калманки, сообщают подписчики паблика Barnaul 22.

Как сообщается, ДТП произошло днем в четверг, 23 февраля. Данных о пострадавших нет.

"Недалеко от Калманки автобус Рубцовск-Белокуриха сошел с трассы. На некоторых участках сильный гололёд",- делятся свидетели происшествия.

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Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Алтайском крае три участка дорог регионального и межмуниципального значения остаются пока закрытыми. 20 и 21 февраля в Алтайском крае действовало штормовое предупреждение. Порывы ветра в эти дни достигали до 27 метров в секунду. Шел сильный снег. В крае был объявлен режим ЧС. 12 населенных пунктов оставались без электроснабжения.