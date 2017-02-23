Фото: pixabay.com

Пользователи популярной соцсети Instagram теперь могут в одном посте выкладывать до десяти фото и видео, сообщает "Российская газета".

Новинка подходит для тех, кто любит выкладывать фотографии, но боится переполнить ленту своих подписчиков. Теперь пользователи Instagram могут выкладывать фото и видео с места событий, из поездок, собирать модные образы, размещать обучающие посты с пошаговой инструкцией и так далее.

Однако, в отличие от уже привычной функции Instagram Stories, фотографии в новой функции не исчезнут, а останутся на странице профиля.