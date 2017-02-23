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Следователи возбудили уголовное дело после нападения пьяного пациента на фельдшера скорой помощи в Ульяновске, сообщает "ТАСС".
Дело возбуждено по статье уголовного кодекса: "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Как сообщается, ЧП случилось вечером в среду, 22 февраля. Бригада скорой помощи приехала по вызову о нахождении человека без сознания.
Мужчина, которому требовалась помощь, был сильно пьян. Когда фельдшер привела его в сознание, он избил женщину. Фельдшер получила многочисленные ушибы и перелом челюсти.
Комментарии
Надо вооружать Скорую, а то наши люди совсем озверели.
По данным СКР, бригада прибыла после сообщений о мужчине, который лежит без сознания на одной из улиц города.
После того как 67-летний мужчина был приведен в сознание, он напал на сотрудника скорой помощи и нанес 22-летней девушке-фельдшеру телесные повреждения.
Амик как обычно урезает информацию до стадии ее полного неприятия.
Штрафом отделается. Не на господина же полицейского напал.
16:51, может просто дурь в телевизоре отключить?
когда врачи убивают пациентов???? Что делать?????
когда врачи убивают пациентов???? Что делать?????
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