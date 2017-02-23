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Следователи возбудили уголовное дело после нападения пьяного пациента на фельдшера скорой помощи в Ульяновске, сообщает "ТАСС".

Дело возбуждено по статье уголовного кодекса: "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Как сообщается, ЧП случилось вечером в среду, 22 февраля. Бригада скорой помощи приехала по вызову о нахождении человека без сознания.

Мужчина, которому требовалась помощь, был сильно пьян. Когда фельдшер привела его в сознание, он избил женщину. Фельдшер получила многочисленные ушибы и перелом челюсти.

