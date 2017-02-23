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Теплая и малоснежная погода будет господствовать в Алтайском крае днем в пятницу, 24 февраля. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в этот день возможен слабый снег, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.

В ночь на 24 февраля столбики термометра опустятся до -10...-15 градусов, местами в восточных и предгорных районах -15...-20. Днем потеплеет до -1...-6 градусов, в предгорьях до +4.

Ветер в этот день будет дуть юго-восточный, 2-7 метров в секунду с усилением днём в южных районах до 13.