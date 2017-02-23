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Житель села Троицкое 21 февраля пытался дойти пешком из Барнаула домой по трассе в снежный шторм, царивший в Алтайском крае в эти дни. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Как пишет издание, Иван Дроздов хотел выехать из краевой столицы домой на машине. Но из-за бурана в крае все трассы был перекрыты. Мужчина предлагал сотрудникам ДПС расписку, что едет по трассе под свою ответственность. Однако мужчину все-равно не выпустили.

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Тогда он решил, что должен идти домой пешком. Он торопился домой к жене и ребенку. Их дом замело снегом так, что женщина не могла выйти даже на улицу за дровами.

Во время пути он связался с журналистами и рассказал свою историю. В свою очередь, журналисты связались с управлением МЧС. Тогда путника довезли до райцентра сотрудники Калманского спасательного отряда. В общей сложности, он прошел пешком около 15 км.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , 20 и 21 февраля в Алтайском крае действовало штормовое предупреждение. Порывы ветра в эти дни достигали до 27 метров в секунду. Шел сильный снег. В крае был объявлен режим ЧС. 12 населенных пунктов оставались без электроснабжения.