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Должность главы Скотленд-Ярда впервые в истории получила женщина. Ею стала 56-летняя Крессида Дик, пишет "РБК", ссылаясь на The Guardian.

На пост главы лондонской полиции Крессиду Дик назначила глава МВД Великобритании Эмбер Радд . Дик стала первой женщиной-руководителем за 188 лет. До этого она занимала должность заместителя комиссара в лондонской полиции.

Отметим, что сейчас три ключевые должности в системе правоохранительных органов Великобритании занимают женщины. Речь идет о должности главы Национального агентства по вопросам преступности, должности президента Национального совета руководства полиции и должности главы Скотленд-Ярда.