фото: vk.com/biysk_all

Разрушение жилого многоквартирного дома произошло в Бийске вечером в среду, 22 февраля, на улице Ленинградская, 22. Об этом сообщают местные жители в паблике "Бийск".

Как пишут местные жители, на место ЧП прибыли сотрудники МЧС, полиция, а также глава города Николай Нонко. Все жильцы этого дома были эвакуированы и расселены в лагерь в селе Боровом.

Встреча жильцов с администрацией города назначена только на понедельник, 27 февраля. Отметим, что на официальном сайте администрации Бийска нет информации по этому поводу.

Как пишут местные жители в комментариях, дом не обслуживает никакая управляющая компания, а весь ремонт ранее производился за счет жильцов.