фото: vk.com/biysk_all
Разрушение жилого многоквартирного дома произошло в Бийске вечером в среду, 22 февраля, на улице Ленинградская, 22. Об этом сообщают местные жители в паблике "Бийск".
Как пишут местные жители, на место ЧП прибыли сотрудники МЧС, полиция, а также глава города Николай Нонко. Все жильцы этого дома были эвакуированы и расселены в лагерь в селе Боровом.
Встреча жильцов с администрацией города назначена только на понедельник, 27 февраля. Отметим, что на официальном сайте администрации Бийска нет информации по этому поводу.
Как пишут местные жители в комментариях, дом не обслуживает никакая управляющая компания, а весь ремонт ранее производился за счет жильцов.
Комментарии
"дом не обслуживает никакая управляющая компания" Это правильно. Надо в свежих домах плату за капитальный ремонт собирать и прочие поборы. При этом ничего не делать.
По нему даже снаружи видно, что никакой он не жилой.
Бедные люди, в каком кошмаре жили
Ну явно же заброшенное здание какого-то учреждения. Зачем бред писать?