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В московский аэропорт Шереметьево прибыл самолет с телом постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Об этом пишет "ТАСС".

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Накануне с Чуркиным простились сотрудники постоянного представительства в Нью-Йорке, дипломаты и сотрудники секретариата ООН.

В Москве траурные мероприятия назначены на пятницу, 24 февраля. Позже дипломат будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , Виталий Чуркин умер в Америке в понедельник, 20 февраля, за один день до своего юбилея. 21 февраля ему бы исполнилось 65 лет.

