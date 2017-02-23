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Президент России Владимир Путин в четверг, 23 февраля, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом пишет Вести.Ru.

Как сообщается, глава российского государства несколько минут постоял у мемориала, отдавая дань памяти всем, кто защитил Родину ценой своей жизни.

Как пишет РИА "Новости", в этой церемонии приняли участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, руководитель военного ведомства Сергей Шойгу и другие.

Кроме этого, Путин положил красные гвоздики к каждой стеле города-героя у Кремлевской стены.

Напомним, 23 февраля в России отмечают День защитник Отечества.