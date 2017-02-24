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Спасатели в пятницу, 24 февраля, продолжат поиски вертолета Robinson, упавшего в Телецкое озеро 12 февраля.Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Республике Алтай.

Поисковые работы продолжатся с помощью гидролокатора бокового обзора "Sea King Tow Fish" и гидролокационного комплекса "Неман ГБОЭ-100". На вчерашний день было обследовано 9,975 км2.

Только от МЧС в поисках участвуют 70 человек 23 единиц техники, пять плавсредства.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , вертолет упал в Телецкое озеро 12 февраля. Поисковая операция началась утром 13 февраля. В ходе поисков были обнаружены некоторые фрагменты воздушного судна, которые переданы следователям.

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В первый же день было найдено тело женщины. Как выяснилось позже, это жена пилота вертолета Дмитрия Ракитского Елена. Кроме семейной пары, по имеющимся данным, на борту летательного аппарата находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.