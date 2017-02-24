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Новости

Спасатели 24 февраля продолжат поиски вертолета в Телецком озере

, ИА "Амител"
Работы буду выполняться с помощью гидролокатора бокового обзора "Sea King Tow Fish"

Фото: rossija.info

Спасатели в пятницу, 24 февраля, продолжат поиски вертолета Robinson, упавшего в Телецкое озеро 12 февраля.Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Республике Алтай. 

Поисковые работы продолжатся с помощью гидролокатора бокового обзора "Sea King Tow Fish" и гидролокационного комплекса "Неман ГБОЭ-100". На вчерашний день было обследовано 9,975 км2.

Только от МЧС в поисках участвуют 70 человек 23 единиц техники, пять плавсредства.

Как ранее сообщало  ИА "Амител"  , вертолет упал в Телецкое озеро 12 февраля. Поисковая операция началась утром 13 февраля. В ходе поисков были обнаружены некоторые фрагменты воздушного судна, которые переданы следователям.

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В первый же день было найдено тело женщины. Как выяснилось позже, это жена  пилота вертолета Дмитрия Ракитского Елена. Кроме семейной пары, по имеющимся данным, на борту летательного аппарата находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.

 

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

24.02.2017 09:16
- гость -

Духи Озера не хотят отдавать их грешные тела?

0  0
24.02.2017 09:26
- гость -

Ясно же написано, ищут только вертолет!

0  0
24.02.2017 09:36
гость

В Китай поди улетели, чет не верится, что Толик погиб.

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