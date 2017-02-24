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Новости

Трамп заявил, что намерен увеличить ядерный арсенал США

, ИА "Амител"
Эти заявления президент США сделал в интервью Reuters

Фото: rusimperia-inf.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в скором времени  увеличить ядерный арсенал для своей страны. По его мнению, такой шаг подтвердит лидерство Америки. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на интервью Трампа для Reuters.

Между тем,  глава Америки заявил, что сейчас "США остались позади" с тем арсеналом, которым они располагают, в то время как должны "быть на вершине".

Кроме этого, Трамп отметил, что вообще "предпочел бы мир без ядерного оружия". Но тут же добавил, что если другие страны имеют ядерное оружие, то Америка непременно должна быть впереди.

Также в интервью речь зашла о якобы развертывании Россией крылатых ракет. На эту тему американский президент хочет поговорить с Владимиром Путиным на встрече.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

24.02.2017 09:57
- гость -

Так чему аплодировали 450 придурков в Охотном Ряду в ноябре прошлого года? Наращиванию США ядерной мощи, оказывается. Это новая фаза холодной войны, градус которой повысится обязательно.

0  0
24.02.2017 10:06
- гость -

Вы делаете сколько можете , мы делаем сколько хотим .Такой смысл ответа Трампа в телефонном разговоре с Путиным. Депутанты из госдурки в пролёте.

0  0
24.02.2017 10:09
- гость -

Кто тут писал, что Обама чмо? Вот с Трампом сейчас всё гуд. Гонка вооружений + возможная ядерная война.

0  0
24.02.2017 10:14
- гость -

Ну всё россияне можете начинать откладывать деньги на создание ядерных вооружений

0  0
24.02.2017 10:18
- гость -

Кто тут писал, что Обама чмо?

Начнут писать трампчмо. Им без разницы. Главное, что без Воффки нет России и русских.

0  0
24.02.2017 10:30
- гость -

- гость - 24 февраля 2017 г. 09:57 .----------------Хобби, я бы сказал традиция у них такая,вспомните они не менее бурные аплодисменты переходящие в овации устраивали и 8 лет назад, когда Обама выиграл выборы! Так что ничего нового.

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