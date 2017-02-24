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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в скором времени увеличить ядерный арсенал для своей страны. По его мнению, такой шаг подтвердит лидерство Америки. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на интервью Трампа для Reuters.

Между тем, глава Америки заявил, что сейчас "США остались позади" с тем арсеналом, которым они располагают, в то время как должны "быть на вершине".

Кроме этого, Трамп отметил, что вообще "предпочел бы мир без ядерного оружия". Но тут же добавил, что если другие страны имеют ядерное оружие, то Америка непременно должна быть впереди.

Также в интервью речь зашла о якобы развертывании Россией крылатых ракет. На эту тему американский президент хочет поговорить с Владимиром Путиным на встрече.