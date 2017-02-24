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Полиция Малайзии назвала яд с помощью которого, предположительно, был убит Ким Чен Нам. На его лице были обнаружены следы применения нервно-паралитического "ви-газа" (VX-газ). Об этом пишет "Российская газета".

Полиция этой страны ссылается на результаты анализа, который был проведен Центром химического оружия Департамента химии. По этим данным брал лидера КНДР был убит N-2-диизопропиламиноэтилметилфосфонатом, известного также как отравляющее вещество VX-газ или "ви-газ".

Отметим, что это вещество является самым сильным из известных отравляющих веществ и относится к разряду химического оружия, включен в список оружия массового уничтожения.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , Ким Чен Нама, брата главы КНДР Ким Чен Ына, убили в одном из малайзийских аэропортов 13 февраля. Он является старшим сыном экс-руководителя КНДР Ким Чен Ира. Одно время именно он был наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя страны, однако Ким Чен Нам попал в опалу после того, как попытался въехать в Японию по поддельному паспорту в 2001 году. С тех пор он живет в Макао. Ранее сообщалось, именно туда он и хотел лететь их аэропорта Малайзии.