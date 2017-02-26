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Глава администрации Барнаула Сергей Дугин подписал постановление, которым утвердил состав рабочей группы по развитию застроенной территории краевой столицы.
Напомним, ранее в мэрии регионального центра подчеркивали, что проблема освоения уже застроенной зоны Барнаула станет одной из центральных в развитии города в ближайшие годы.
Рабочая группа создается с целью координации деятельности отраслевых органов мэрии и администраций районов при подготовке решений о развитии застроенной территории краевой столицы.
В рабочую группу включены следующие чиновники:
- Сергей Демин — заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям, председатель рабочей группы;
- Алексей Бобров — председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города, заместитель председателя рабочей группы;
- Екатерина Ломакина — начальник отдела перспективного развития, городского дизайна и рекламы комитета по строительству, архитектуре и развитию города, секретарь рабочей группы;
- Сергей Боженко — заместитель председателя по архитектуре комитета по строительству, архитектуре и развитию города;
- Юрий Воробьев — начальник управления по строительству и архитектуре администрации Индустриального района;
- Сергей Гущин — начальник отдела по реализации жилищных прав граждан комитета жилищно-коммунального хозяйства;
- Ирина Замятина — начальник управления по строительству и архитектуре администрации Ленинского района;
- Анна Касатова — начальник управления по строительству и архитектуре администрации Октябрьского района;
- Кристина Копыленко — начальник юридического отдела комитета по строительству, архитектуре и развитию города;
- Ольга Лубенец — начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Центрального района;
- Дмитрий Русанов — председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству;
- Светлана Чаузова — начальник Управления единого заказчика в сфере капитального строительства;
- Ольга Шарова — начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Железнодорожного района;
- Ирина Шишова — начальник отдела по строительству комитета по строительству, архитектуре и развитию города;
- Эмилия Юрманова — главный специалист отдела перспективного развития, городского дизайна и рекламы комитета по строительству, архитектуре и развитию города.
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