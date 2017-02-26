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Глава администрации Барнаула Сергей Дугин подписал постановление, которым утвердил состав рабочей группы по развитию застроенной территории краевой столицы.

Напомним, ранее в мэрии регионального центра подчеркивали, что проблема освоения уже застроенной зоны Барнаула станет одной из центральных в развитии города в ближайшие годы.

Рабочая группа создается с целью координации деятельности отраслевых органов мэрии и администраций районов при подготовке решений о развитии застроенной территории краевой столицы.

В рабочую группу включены следующие чиновники:

Сергей Демин — заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям, председатель рабочей группы;

Алексей Бобров — председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города, заместитель председателя рабочей группы;

Екатерина Ломакина — начальник отдела перспективного развития, городского дизайна и рекламы комитета по строительству, архитектуре и развитию города, секретарь рабочей группы;

Сергей Боженко — заместитель председателя по архитектуре комитета по строительству, архитектуре и развитию города;

Юрий Воробьев — начальник управления по строительству и архитектуре администрации Индустриального района;

Сергей Гущин — начальник отдела по реализации жилищных прав граждан комитета жилищно-коммунального хозяйства;

Ирина Замятина — начальник управления по строительству и архитектуре администрации Ленинского района;

Анна Касатова — начальник управления по строительству и архитектуре администрации Октябрьского района;

Кристина Копыленко — начальник юридического отдела комитета по строительству, архитектуре и развитию города;

Ольга Лубенец — начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Центрального района;

Дмитрий Русанов — председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству;

Светлана Чаузова — начальник Управления единого заказчика в сфере капитального строительства;

Ольга Шарова — начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Железнодорожного района;

Ирина Шишова — начальник отдела по строительству комитета по строительству, архитектуре и развитию города;

Эмилия Юрманова — главный специалист отдела перспективного развития, городского дизайна и рекламы комитета по строительству, архитектуре и развитию города.











