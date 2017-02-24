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Исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН стал первый заместитель Виталия Чуркина Петр Ильичев. Об этом пишет "ТАСС".

Напомним, 20 февраля скончался постпред России Виталий Чуркин. Накануне его тело было доставлено в Москву. В пятницу, 24 февраля, в российской столице пройдут траурные мероприятия. Затем Виталия Чуркина похоронят на Троекуровском кладбище.

Отметим, что пост постпреда ООН Чуркин занимал больше десяти лет. Он умер накануне своего юбилея. 21 февраля ему бы исполнилось 65 лет.