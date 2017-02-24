Фото: today.kz

Два человека пострадали в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Калужской области, сообщает "Лента.ру".

По данным издания, инцидент произошел днем в четверг, 23 февраля. Воздушное судно принадлежит одному из региональных аэроклубов. Посадка была совершена около населенного пункта Хатенки Козельского района.

В момент посадки на борту самолета было два человека. Оба они пострадали. Сейчас они находятся в местной больнице. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести.