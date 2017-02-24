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В Вене парламентарии из Украины и России обсудили ситуацию, которая сейчас происходит на Донбассе, пишет РИА "Новости".

Российский вице-спикер Петр Толстой посоветовал украинским политикам тщательно соблюдать Минские соглашения.

"Это нужно, чтобы достичь цели, остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР", — сказал он.

Российским и украинским парламентариям предложили провести отдельные переговоры по этому вопросу.