Фото: daily-news.com.ua
В Вене парламентарии из Украины и России обсудили ситуацию, которая сейчас происходит на Донбассе, пишет РИА "Новости".
Российский вице-спикер Петр Толстой посоветовал украинским политикам тщательно соблюдать Минские соглашения.
"Это нужно, чтобы достичь цели, остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР", — сказал он.
Российским и украинским парламентариям предложили провести отдельные переговоры по этому вопросу.
Комментарии
Россия здесь каким боком? Ведь "ихтамнет, и воюют местные шахтёры, комбайнёры, отпускники, с оружием купленным в военторгах. "
Хватит "кормить" гумконвоями с боеприпасами сепаратистов и война закончится!
А почему Россия не помогает легитимному правительству Украины, так же как и легитимному правительству Сирии?
12:57 не умеешь язвить, не мучай клавиатуру
- гость - 24 февраля 2017 г. 12:58 Это понятно, а не помогает почему?
13:00, наверно потому,что легитимностью в незалэжной и не пахло и пахнет