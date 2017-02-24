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Барнаульский автовокзал отменил в четверг, 23 февраля, 21 пассажирский рейс, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В настоящее время в регионе по-прежнему остается перекрытым один участок дороги регионального и межмуниципального значения протяженностью 121 километров.

Речь идет о дороге от села Андроново Баевского района до села Знаменка Благовещенского района. Дорожникам осталось расчистить порядка девяти километров.

Напомним, 20 и 21 февраля в крае прошел снежный шторм. Порывы ветра достигали до 27 метров в секунду, шел сильный снег. В регионе было объявлено штормовое предупреждение, в крае введен режим ЧС. Все трассы регионального и федерального значения