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Доходы консолидированного бюджета Крыма в 2016 году выросли в два раза по сравнению с украинским периодом и увеличились на треть по сравнению с 2015 годом. Об этом пишет "ТАСС".
Как сообщается, в прошлом году бюджет Крыма был равен 40,6 млрд. Как рассказал глава региона Сергей Аксенов, даже в самые лучшие времена, когда Крым был территорией Украины, бюджет полуострова был равен 5,8 млрд гривен.
Аксенов подчеркнул, что бюджет вырос в два раза, несмотря на сложное экономическое положение, а также различные санкции.
Комментарии
Вырос за счёт дотаций, украденных у российских регионов...
Да, еще в расчет включите, что рубль в 2 раза обвалился, в гривна в 4. И на выходе получится, что бюджет уменьшился.