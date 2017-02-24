Пятница, 24 Февраль, 13:17

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,48
€ 60,45
Brent
$ 51,5
-3°
Обь
25см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2017Масленица-2017Крушение вертолета над Телецким озером
Новости

Бюджет Крыма вырос в два раза по сравнению с украинским периодом

, ИА "Амител"
Также доходы Крыма выросли на треть по сравнению с 2015 годом

Фото: pixabay.com

Доходы консолидированного бюджета Крыма в 2016 году выросли в два раза по сравнению с украинским периодом и увеличились на треть по сравнению с 2015 годом. Об этом пишет "ТАСС".

Как сообщается, в прошлом году бюджет Крыма был равен 40,6 млрд. Как рассказал глава региона Сергей Аксенов, даже в самые лучшие времена, когда Крым был территорией Украины, бюджет полуострова был равен 5,8 млрд гривен.

Аксенов подчеркнул, что бюджет вырос в два раза, несмотря на сложное экономическое положение, а также различные санкции.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

24.02.2017 13:06
СОК

Вырос за счёт дотаций, украденных у российских регионов...

0  0
24.02.2017 13:17
mx665

Да, еще в расчет включите, что рубль в 2 раза обвалился, в гривна в 4. И на выходе получится, что бюджет уменьшился.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
13:04
Бюджет Крыма вырос в два раза по сравнению с украинским периодом 1
12:35
Более 20 рейсов отменил Барнаульский автовокзал 23 февраля 0
12:08
Политики из России и Украины обсудили в Вене конфликт на Донбассе 6
11:32
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калужской области 0
11:04
Первый заместитель Чуркина стал и.о. постпреда РФ при ООН 0
10:37
Семь пожарных тушили горящий вагончик в Барнауле 0
10:06
Брата Ким Чен Ына убили нервно-паралитическим "ви-газом" 1
09:39
Трамп заявил, что намерен увеличить ядерный арсенал США 24
09:11
Спасатели 24 февраля продолжат поиски вертолета в Телецком озере 5
08:41
Один участок дороги в Алтайском крае остается закрытым 4
08:18
Пожарные 42 минуты тушили частный жилой дом в Барнауле 0
07:45
Быстро, вкусно, кисло: как приготовить блины на простокваше? 5
07:26
Цены на бензин в Алтайском крае остаются одними из самых низких в Сибири 12
07:08
Есть над чем подумать: 10 лучших цитат Стива Джобса 2
06:46
Мир кино: как выбирают номинантов на "Оскар" и другие секреты премии 0
06:27
Коттедж с каминным залом продают под Барнаулом за 9,3 млн рублей. Фото 14
06:02
Откуда пошло выражение "Не все коту Масленица"? 4
05:04
Мокрый снег и плюсовую температуру прогнозируют в Алтайском крае 24 февраля 0
23:03
Функция фоторепортажа появилась в Instagram 0
22:02
Злоумышленники похитили у россиян в Париже сумки и одежду на €100 тыс. 2
21:04
Киану Ривз назвал условия съемок для четвертой "Матрицы" 1
20:02
Должность главы Скотленд-Ярда впервые получила женщина 0
19:24
Президент Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве 0
19:02
Житель Троицкого пошел из Барнаула по снежному шторму к жене пешком 6
18:29
Герман Греф предрек в этом году самые низкие ипотечниые ставки 0
18:01
Тело Виталия Чуркина доставили в Россию 0
17:33
Очевидцы: жилой многоквартирный дом начал рушиться в Бийске. Фото 7
17:02
Потепление до +4 градусов прогнозируют в Алтайском крае днем 24 февраля 0
16:36
Пьяный житель Ульяновска напал на фельдшера скорой помощи 7
16:01
Пассажирский автобус сошел с трассы в Алтайском крае - очевидцы 0
15:33
Алтайские спасатели на снегоболотоходе спасли из снежного плена бийчан 0
15:02
Три участка региональных дорог по-прежнему закрыты в Алтайском крае 0
14:32
Барнаульский бизнесмен набрал на своих друзей кредитов на 7 млн рублей 8
14:03
Пушков с юмором отнесся к словам Порошенко о войне с Россией 12
13:31
Дональд Трамп хочет отменить закон Обамы о туалетах для детей-трансгендеров 13
13:06
Спасатели 23 февраля продолжают поиски вертолета в Телецком озере 3
12:25
Снежная масса убила 12-летнего ребенка в селе Ая 1
12:04
Сергей Дугин поздравил барнаульцев с Днем защитника Отечества 3
11:41
Ученые нашли семь планет, пригодных для жизни 17
11:07
Александр Карлин поздравил всех защитников Отечества с праздником 5
10:45
Семь пожарных в Бийске тушили автомобиль ночью 23 февраля 1
10:30
Компания Tele2 объявила о старте продаж бюджетных смартфонов 0
10:17
Сердюков оказался в числе претендентов в совет директоров ОАК 58
10:00
Хоккейная команда "Бочкари" будет представлять Алтайский край в Сочи 2
09:43
СМИ: Михаил Горбачев продает свой дом в Баварских Альпах 27
09:11
Список региональных трасс в Алтайском крае, где открыли движение 8
08:47
27 пожарных тушили многоквартирный дом в Барнауле в ночь на 23 февраля 7
08:38
Восхищаемся и любим: девушки Amic.ru о мужчинах в День защитника Отечества 11
08:21
Актер Алексей Петренко скончался на 79-м году жизни 16
08:06
Пять фактов о "Черном квадрате" Казимира Малевича, которые стоит знать 11

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.