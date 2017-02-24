Фото: vird.ru
Тела двух мужчин нашли в "Газели" на севере Москвы, пишет "Российская газета".
Как сообщил источник в правоохранительных органах, скорее всего, погибшие отравились угарным газом. Их нашли в районе дома 21 на улице Лобненская.
Как пишет "РЕН ТВ", погибшие — граждане Казахстана. Известно, что они приехали в Москву на склад за грузом.
Комментарии
В "ГазелЕ"??? Ну вы блин даёте!
Газель Next - Gaswagen
Перед посадкой в авто людям предлагают сдать все ценные вещи и одежду. После этого двери закрываются, и система подачи газа переключается на выпуск. Для того, чтобы не вызывать преждевременно страха у жертв, в авто имеется лампочка, которая включается, когда двери закрывались. После этого водитель включает двигатель на нейтральной передаче примерно на 10 минут.