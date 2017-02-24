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Тела двух мужчин нашли в "Газели" на севере Москвы, пишет "Российская газета".

Как сообщил источник в правоохранительных органах, скорее всего, погибшие отравились угарным газом. Их нашли в районе дома 21 на улице Лобненская.

Как пишет "РЕН ТВ", погибшие — граждане Казахстана. Известно, что они приехали в Москву на склад за грузом.