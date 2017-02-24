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Жители Земли 26 февраля смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение

, ИА "Амител"
Лучше всего это затмение смогут увидеть жители средних и субтропических широт Южного полушария

Фото: curious-world.ru

Уникальное кольцеобразное солнечное затмение можно будет наблюдать в воскресенье, 26 февраля, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда", ссылаясь на The Mirror.

По данным издания, лучше всего это редкое природное явление будет видно в средних и субтропических широтах Южного полушария нашей планеты. Больше всего повезло населению Чили и Аргентины. Любоваться этим затмением нужно на закате.

Кольцеобразное затмение – это когда Луна полностью находит на Солнце, но оставляется еще и краешек Солнца, солнечные лучи пробиваются за Луну. Это происходит тогда, когда Луна меньше средней видимой величины, а это происходит, естественно, тогда, когда Луна дальше от Земли. За 100 лет происходят примерно 14 кольцеобразных солнечных затмений.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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