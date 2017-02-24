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Дочь президента США Иванка Трамп вместе со своим супругом Джаредом Кушнером уговорили лидера этой страны не подписывать указ о выходе Америки из Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата, пишет "Лайф", ссылаясь на Wall Street Journal.

Отметим, что ранее президент Америки говорил, что нужно пересмотреть Парижское соглашение об изменении климата. Он называл "расточительными" климатические программы, разработанные ОНН.

Между тем, дочь президента Трампа Иванка неоднократно говорила, что будет много внимания уделять проблеме глобального потепления. При этом она заявляла, что будет это делать, не обращая внимание на мнение Дональда Трампа.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , недавно Иванка вместе со своим мужем Джаредом Кушнером также не дали новому проекту закона по правам ЛГБТ-сообщества попасть на стол главы государства.