Пятница, 24 Февраль, 22:03

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,48
€ 60,45
Brent
$ 51,5
-3°
Обь
25см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2017Масленица-2017Крушение вертолета над Телецким озером
Новости

Зять и дочь Трампа отговорили его выводить США из соглашения по климату

, ИА "Амител"
Ранее Дональд Трамп говорил о пересмотре Парижского соглашения

Фото: cdn1.img.sputniknews.com

Дочь президента США Иванка Трамп вместе со своим супругом Джаредом Кушнером  уговорили лидера этой страны не подписывать указ о выходе Америки из Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата, пишет "Лайф", ссылаясь на  Wall Street Journal.

Отметим, что ранее президент Америки говорил, что нужно пересмотреть Парижское соглашение об изменении климата. Он называл "расточительными" климатические программы, разработанные ОНН.

Между тем, дочь президента Трампа Иванка неоднократно говорила, что будет много внимания уделять  проблеме глобального потепления. При этом она заявляла, что будет это делать, не обращая внимание на мнение Дональда Трампа.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , недавно Иванка вместе со своим мужем Джаредом Кушнером также не дали новому проекту закона по правам ЛГБТ-сообщества попасть на стол главы государства.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
21:03
Зять и дочь Трампа отговорили его выводить США из соглашения по климату 0
20:05
Жители Земли 26 февраля смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение 0
19:34
Крым в прошлом году посетили 5,6 миллионов туристов 0
19:03
Андрей Макаревич признался, что не будет платить деньги за выпускной дочери 0
18:33
Один рыбак погиб, второй пропал после перевертывания лодки в Крыму 0
18:07
Двое мужчин в Москве ворвались в секс-шоп и украли продукцию 1
17:30
Пожар жилого дома у элеватора в Барнауле тушили 24 человека 0
17:03
Температура до -20 градусов понизится на Алтае в ночь на 25 февраля 0
16:33
Неизвестные украли из магазина в алтайском селе приспособления для вейпинга 4
16:02
Почти 100 человек эвакуировали из горящей детской больницы в Твери 0
15:36
Стоимость минимального набора продуктов в России выросла на 1% 5
15:11
Демонстранты в США обвинили Обаму в перевороте на Украине 3
14:35
Двое мужчин отравились угарным газом в "ГАЗели" в Москве 1
14:01
Частный жилой дом горит в районе элеватора в Барнауле - очевидцы 1
13:33
Неизвестный открыл огонь в Вашингтоне и ранил двух полицейских 0
13:04
Бюджет Крыма вырос в два раза по сравнению с украинским периодом 45
12:35
Более 20 рейсов отменил Барнаульский автовокзал 23 февраля 0
12:08
Политики из России и Украины обсудили в Вене конфликт на Донбассе 15
11:32
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калужской области 0
11:04
Первый заместитель Чуркина стал и.о. постпреда РФ при ООН 1
10:37
Семь пожарных тушили горящий вагончик в Барнауле 0
10:06
Брата Ким Чен Ына убили нервно-паралитическим "ви-газом" 2
09:39
Трамп заявил, что намерен увеличить ядерный арсенал США 41
09:11
Спасатели 24 февраля продолжат поиски вертолета в Телецком озере 8
08:41
Один участок дороги в Алтайском крае остается закрытым 4
08:18
Пожарные 42 минуты тушили частный жилой дом в Барнауле 0
07:45
Быстро, вкусно, кисло: как приготовить блины на простокваше? 5
07:26
Цены на бензин в Алтайском крае остаются одними из самых низких в Сибири 16
07:08
Есть над чем подумать: 10 лучших цитат Стива Джобса 2
06:46
Мир кино: как выбирают номинантов на "Оскар" и другие секреты премии 0
06:27
Коттедж с каминным залом продают под Барнаулом за 9,3 млн рублей. Фото 15
06:02
Откуда пошло выражение "Не все коту Масленица"? 5
05:04
Мокрый снег и плюсовую температуру прогнозируют в Алтайском крае 24 февраля 1
23:03
Функция фоторепортажа появилась в Instagram 0
22:02
Злоумышленники похитили у россиян в Париже сумки и одежду на €100 тыс. 2
21:04
Киану Ривз назвал условия съемок для четвертой "Матрицы" 1
20:02
Должность главы Скотленд-Ярда впервые получила женщина 0
19:24
Президент Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве 0
19:02
Житель Троицкого пошел из Барнаула по снежному шторму к жене пешком 7
18:29
Герман Греф предрек в этом году самые низкие ипотечниые ставки 0
18:01
Тело Виталия Чуркина доставили в Россию 0
17:33
Очевидцы: жилой многоквартирный дом начал рушиться в Бийске. Фото 8
17:02
Потепление до +4 градусов прогнозируют в Алтайском крае днем 24 февраля 0
16:36
Пьяный житель Ульяновска напал на фельдшера скорой помощи 7
16:01
Пассажирский автобус сошел с трассы в Алтайском крае - очевидцы 0
15:33
Алтайские спасатели на снегоболотоходе спасли из снежного плена бийчан 0
15:02
Три участка региональных дорог по-прежнему закрыты в Алтайском крае 0
14:32
Барнаульский бизнесмен набрал на своих друзей кредитов на 7 млн рублей 8
14:03
Пушков с юмором отнесся к словам Порошенко о войне с Россией 13
13:31
Дональд Трамп хочет отменить закон Обамы о туалетах для детей-трансгендеров 13

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.