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Американские ученые провели исследование и пришли к выводу, что секс на нашей планете появился благодаря вирусам, которые создали гены, управляющие слиянием половых клеток. Об этом пишет РИА "Новости".

Как отмечается, такой вывод сделали сотрудники университета Мэриленда в Колледж-Парке в США . Они выяснили, что у природы есть множество способов, позволяющим клеткам сливаться, а затем размножаться. Но, между тем, самый древний белок, который многие существа используют для размножения похож на молекулу, которая необходима для проникновения в клетки человека вирусами, в том числе вирусом Зика.

Благодаря такому открытию, они предположили, что секс появился на Земле благодаря вирусам. Позже такой способ размножения закрепился на генетическом уровне. Исследование опубликовано в журнале Cell.