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Новости

Демонстранты в США обвинили Обаму в перевороте на Украине

, ИА "Амител"
Акция прошла в нескольких городах Америки, а также в Берлине

Фото: meteonova.ru

Акции, посвященные очередной годовщине Майдана на Украине, прошли сразу в нескольких американских городах, пишет "Лента.ру".

Как сообщается, участники этой демонстрации вышли на улицы с плакатами в руках, на которых было написано: "Обаму — в тюрьму" и "Ваш враг — Джордж Сорос".  Также участники акции раздавали листовки прохожим, в которых сообщалось, что  переворот на Украине был осуществлен при непосредственной поддержке 44-го президента США Барака Обамы и миллиардера Джорджа Сороса.

Как сообщается, такая же акции прошла и в немецком Берлине. 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

24.02.2017 15:18
- гость -

"Обаму — в тюрьму" и "Ваш враг — Джордж Сорос" Что так и было написано? На русском языке?

0  0
24.02.2017 15:34
- гость -

Депутат Верховной рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко угрожал бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту публикацией компрометирующих его материалов, сообщает со ссылкой на собственные источники газета Politico

0  0
24.02.2017 15:38
- гость -

и где?

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