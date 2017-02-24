Фото: meteonova.ru
Акции, посвященные очередной годовщине Майдана на Украине, прошли сразу в нескольких американских городах, пишет "Лента.ру".
Как сообщается, участники этой демонстрации вышли на улицы с плакатами в руках, на которых было написано: "Обаму — в тюрьму" и "Ваш враг — Джордж Сорос". Также участники акции раздавали листовки прохожим, в которых сообщалось, что переворот на Украине был осуществлен при непосредственной поддержке 44-го президента США Барака Обамы и миллиардера Джорджа Сороса.
Как сообщается, такая же акции прошла и в немецком Берлине.
Комментарии
"Обаму — в тюрьму" и "Ваш враг — Джордж Сорос" Что так и было написано? На русском языке?
Депутат Верховной рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко угрожал бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту публикацией компрометирующих его материалов, сообщает со ссылкой на собственные источники газета Politico
и где?