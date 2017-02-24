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Акции, посвященные очередной годовщине Майдана на Украине, прошли сразу в нескольких американских городах, пишет "Лента.ру".

Как сообщается, участники этой демонстрации вышли на улицы с плакатами в руках, на которых было написано: "Обаму — в тюрьму" и "Ваш враг — Джордж Сорос". Также участники акции раздавали листовки прохожим, в которых сообщалось, что переворот на Украине был осуществлен при непосредственной поддержке 44-го президента США Барака Обамы и миллиардера Джорджа Сороса.

Как сообщается, такая же акции прошла и в немецком Берлине.