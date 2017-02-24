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Стоимость условного минимального набора продуктов в России по итогам января увеличилась на 1%. Таким образом, она составляет чуть более 3728 рублей. Об этом пишет Росстат.
Отметим, что в Москве цена на этот набор составляет 4504 рубля. А вот в северной столице — в Санкт-Петербурге — 4484 рубля. Почти в два раза дороже этот набор будет стоить на Чукотке. Там за него придется выложить 8431 рубль. А дешевле всего набор можно будет приобрести в Курской области. Всего за 3069 рублей.
Отметим, что в указанный набор входят — молоко, мясо, рыба, сухофрукты, хлебобулочные изделия и так далее. Он используется для расчета прожиточного минимума.
Комментарии
А где посмотреть перечень продуктов, из чего рассчитывают и сколько в граммах?
24.02.2017 16:12 - гость - Это военная тайна.
Вот хоть одну харю, что это рассчитывает, посадить на месяц на этот минимум. И пусть поест на 120 рублей в день.
как рассказала моя знакомая товаровед в крупной сети - мы 2 года каждый день повышаем цены КАЖДЫЙ ДЕНЬ по 10 коп на все группы товаров! И этот процесс еще продолжается!
как рассказала моя знакомая товаровед в крупной сети - мы 2 года каждый день повышаем цены КАЖДЫЙ ДЕНЬ по 10 коп на все группы товаров! И этот процесс еще продолжается!
А калькулятор взять и посчитать, на сколько бы тогда выросли цены, Вы не догадались?