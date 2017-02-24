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Доследственная проверка назначена по факту пожара в детской областной клинической больницы в Твери, сообщает пресс-служба СУСКа по региону.

Как сообщается, уже возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Халатность". Удалось установить, что возгорание случилось из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами больницы, ответственными за противопожарную безопасность.

По данным ведомства, возгорание началось на чердаке. Затем огонь перекинулся на крышу здания медучреждения. Из больницы были эвакуированы 99 человек, в том числе 77 детей. К счастью, никто не пострадал.

Ущерба от пожара оценивается в 7,5 миллионов рублей.

