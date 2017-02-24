Фото: 22.мвд.рф
Полицейские в Алтайском крае по "горячим" следам раскрыли кражу табачных изделий, совершенную минувшей ночью из магазина в селе Поспелиха. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как сообщается, в магазин злоумышленники проникли, взломав входные двери. В отделе табачных изделий они украли сигареты, табак, зажигалки, электронные сигареты, специальные жидкости и аккумуляторы для электронных сигарет, а также подарочный набор. Сумма ущерба от кражи составила примерно 25 тысяч рублей.
Днем подозреваемого удалось задержать. Им оказался 16-летний подросток из этого же села. Свою вину он признал. Похищенное нашли у него дома.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
"украли сигареты, табак, зажигалки, электронные сигареты, специальные жидкости и аккумуляторы для электронных сигарет"
Курение - вред для здоровья, хоть чё кури. Полицейские придут и накажут...
Заголовок жжет. Обнесли табачный ларек. Но подается, как будто тащили электронное курево только.
Заголовок жжот.