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Полицейские в Алтайском крае по "горячим" следам раскрыли кражу табачных изделий, совершенную минувшей ночью из магазина в селе Поспелиха. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, в магазин злоумышленники проникли, взломав входные двери. В отделе табачных изделий они украли сигареты, табак, зажигалки, электронные сигареты, специальные жидкости и аккумуляторы для электронных сигарет, а также подарочный набор. Сумма ущерба от кражи составила примерно 25 тысяч рублей.

Днем подозреваемого удалось задержать. Им оказался 16-летний подросток из этого же села. Свою вину он признал. Похищенное нашли у него дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело.