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Ролики со съемочной площадки фильма "Ла-Ла-Ленд" появилось в интернете. Их опубликовали компании Lionsgate Films и IAMAG.

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Напомним, этот фильм завоевал семь из семи статуэток кинопремии "Золотой глобус".

Как ранее сообщало ИА "Амител" , эта картина также претендует на "Оскар" в 14 номинациях. Кроме мюзикла на эту премию претендовали еще десять работ. Речь идет о фильмах "Манчестер у моря", "Лунный свет", "Ограды", "Дэдпул" и другие.