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Двое мужчин ограбили магазин интимных товаров в Москве в ночь на пятницу, 24 февраля, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

Как пишет издание, похитителей заинтересовали не только деньги, но и товары, которые продаются в магазине. Они забрали всю выручку из кассы, а также продукцию.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело. Сейчас правоохранительные органы заняты установлением личностей преступников.