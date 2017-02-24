Фото: files.vm.ru
Двое мужчин ограбили магазин интимных товаров в Москве в ночь на пятницу, 24 февраля, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".
Как пишет издание, похитителей заинтересовали не только деньги, но и товары, которые продаются в магазине. Они забрали всю выручку из кассы, а также продукцию.
Полиция по данному факту возбудила уголовное дело. Сейчас правоохранительные органы заняты установлением личностей преступников.
Комментарии
вот гомики распоясались, вообще!!! и ещё вопрос - почему машина ГИБДД на фото к статье? они что были в костюмах ГИБДДэшников?