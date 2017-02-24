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Возгорание в жилом доме в частном секторе у элеватора в Барнауле ликвидировано. С огнем справились за 26 минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в пятницу, 24 февраля, в 12:28. Через 15 минут пожар был локализован, еще через 11 минут ликвидирован.

На пожар выезжали 30 сотрудников РСЧС , в том числе от МЧС России привлекались 24 человека личного состава и семь единиц техники.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , ссылаясь на данные очевидцев, загорелся дом на улице Пролетарская,18.