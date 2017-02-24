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Лидер знаменитой группы "Машина времени" Андрей Макаревич признался, что не будет платить за выпускной вечер в школе своей дочери. Об этом музыкант написал в своем аккаунте в Facebook.

По его словам, дочь Анна сама потрясена суммой, которую должен заплатить каждый ученик этой школы. Музыкант говорит, что речь идет о сумме не в 100 тысяч рублей и даже не в 200 тысяч рублей. Макаревич отметил, что на эти деньги должно хватить на бассейн дорого шампанского.

В свою очередь, его дочь Анна полностью поддерживает мнение отца. Они решили отметить праздник в кругу семьи, а деньги, которые хотели потратить на выпускной потратят на благотворительность.