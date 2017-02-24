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Министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий заявил, что в прошлом году Крым посетили 5,6 миллиона туристов. Об этом пишет "ТАСС".

По его словам, такой поток туристов для этого курорта "потолок". Стрельбицкий подчеркнул, что Крым лидирует в мире по количеству памятников истории и архитектуры на один квадратный километр. Также он рассказал, что полуостров стал в прошлом году признанным лидером в России по событийному туризму.

Также, по словам Стрельбицкого, аэропорт Симферополя входит в ТОП-5 лучших аэропортов России.

Напомним, Крым вновь стал частью России весной 2014 года.

Крым — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывается Азовским морем.