Фото: avito.ru

Коттедж площадью 415 квадратных метров продают в барнаульском поселке Октябрьский за восемь миллионов рублей.

Как отмечается на сайте Avito.ru, дом находится на участке 20 соток на улице Шоссейная.

"Дом, баня, надворные постройки, бассейн на улице, беседка для отдыха, два гаража — в доме и отдельно стоящий для двух машин. В доме восемь комнат, два санузла, кухня, пластиковые окна . Есть камин, бильярдная, сауна", — говорится в объявлении.

Также имеется подвал и погреб. Собственники рассматривают вариант обмена на дом в поселке Авиатор до 200 квадратных метров.