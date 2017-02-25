Иллюстрации: google.ru/maps, yandex.ru/maps

Строительство пятиэтажного гаража запланировали в Барнауле на улице Льва Толстого. Как сказано в материалах на сайте госзакупок, заказчиком выступает комитет муниципального заказа Барнаула. Максимальная стоимость работ составляет 153 202 778 рублей.

Лот именуется следующим образом: "Выполнение работ по строительству объекта: "Гараж по ул.Льва Толстого, 13 г.Барнаула".

Участок, где планируется развернуть строительство, находится в районе существующей малоэтажной застройки. "На участке предусматриваются гараж, трансформаторная подстанция, канализационно-насосная станция, площадка для мусороконтейнеров, одно машино-место для временного хранения транспорта персонала. Предусматривается возможность проезда пожарной техники с двух сторон здания", — говорится в техзадании.

В здании гаража предусматривается хранение трех автобусов на первом этаже и 70 легковых автомобилей на втором-пятом этажах. Также на первом этаже предусматриваются помещения сервисного обслуживания легковых автомобилей и помещения для работающих в здании людей: комнаты отдыха и приема пищи, кабинеты, санузлы, медицинский кабинет, тренировочный зал для индивидуальных занятий с гардеробом и душевой.

Также оговаривается количество работающих в здании человек – таковых будет 15. Режим работы персонала составляет восемь часов. Режим работы охраны и помещений автостоянок — круглосуточный.

Дата проведения аукциона – 20 марта.

