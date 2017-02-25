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Организаторы ежегодной конференции консервативных кругов правящей партии республиканцев в пригороде Вашингтона, где в пятницу, 24 февраля, выступил американский президент Дональд Трамп, пресекли направленную против него провокацию, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Examiner.

По его данным, перед выступлением главы США неизвестные достали флажки России, на которых было написано имя Трампа, развернули их и попытались раздать зрителям.

Организаторы начали изымать флажки, предупредив активистов, что их выведут из зала, если они попытаются махать флажками во время речи президента США. Однако неизвестные в итоге попытались это сделать.

В выступлении республиканец подчеркивал, что верен лишь флагу США и никакому другому. К этому же он призывал своих сторонников на форуме, которые ответили ему овациями и скандированием "США!, США!". В заключение речи Трамп произнес: "Мы американцы, и за нами будущее!".

Агентство напоминает, что еще со времени прошлогодней президентской гонки Демократическая партия США обвиняет республиканца в чрезмерных симпатиях к РФ, а саму Россию — в попытках вмешательства в процесс выборов. И Трамп, и Москва эту информацию отвергают.