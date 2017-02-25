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Провокацию с флагами РФ пресекли на конференции с участием Трампа

, ИА "Амител"
Перед конференцией неизвестные достали российские флажки с именем Трампа и пытались раздать их присутствующим

Фото: news-front.info

Организаторы ежегодной конференции консервативных кругов правящей партии республиканцев в пригороде Вашингтона, где в пятницу, 24 февраля, выступил американский президент Дональд Трамп, пресекли направленную против него провокацию, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Examiner. 

По его данным, перед выступлением главы США неизвестные достали флажки России, на которых было написано имя Трампа, развернули их и попытались раздать зрителям.

Организаторы начали изымать флажки, предупредив активистов, что их выведут из зала, если они попытаются махать флажками во время речи президента США. Однако неизвестные в итоге попытались это сделать.

В выступлении республиканец подчеркивал, что верен лишь флагу США и никакому другому. К этому же он призывал своих сторонников на форуме, которые ответили ему овациями и скандированием "США!, США!". В заключение речи Трамп произнес: "Мы американцы, и за нами будущее!".

Агентство напоминает, что еще со времени прошлогодней президентской гонки Демократическая партия США обвиняет республиканца в чрезмерных симпатиях к РФ, а саму Россию — в попытках вмешательства в процесс выборов. И Трамп, и Москва эту информацию отвергают.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.02.2017 09:14
- гость -

А как же свобода и демократия Думал, что у них любым флажком можно размахивать.

0  0
25.02.2017 09:38
СОК

Ты у нас власовским флажком помахай - статья гарантирована гарантом...

0  0
25.02.2017 09:40
- гость -

25.02.2017 09:38 СОК

Э, балбес. А они разве власовским махапли?

0  0
25.02.2017 09:48
СашОК

- гость - 25 февраля 2017 г. 09:40 Умник, учи историю! Жертва ЕГЭ.

0  0
25.02.2017 09:49
СОК

Опередил, санёк)))

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25.02.2017 09:57
- гость -

25.02.2017 09:48 СашОК

Думаешь, в США в курсе про ваши схроны? Да им на них поссать с небоскреба. )

0  0
25.02.2017 11:26
- гость -

Какие-то мелкие пакостники. И вот такие пиндосы везде и во всем.

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