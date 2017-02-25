Фото: svopi.ru
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко вместе с руководителем украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном прибыла на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет "Российская газета" со ссылкой на Донецкое агентство новостей.
По данным СМИ, в ДНР они намерены навестить украинских военнопленных. ТАСС добавляет, что визит проходит в закрытом для прессы режиме.
Савченко на своей странице в Facebook попросила жителей страны поддержать ее в этой поездке, отметив, что она сознательно рискует жизнью ради освобождения украинских пленных. "Чтобы <...> довести до завершения гуманитарную составляющую минского процесса", — добавила она. Агентство пишет, что депутат привезла с собой посылки от родственников заключенных.
Ранее Савченко опубликовала список военнопленных, на освобождение которых рассчитывает Киев, но позже его откорректировали. Многие политики страны жестко раскритиковали действия депутата, а в СБУ заявили, что она нарушила законодательство, обнародовав личные данные пленных без согласия их родных, отмечает агентство.
РИА Новости добавляет, что в Верховной раде Савченко обвинили в призывах украинских военных в Донбассе совершить государственный переворот в Киеве. С данным заявлением выступила депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Татьяна Рычкова.
Комментарии
КЛОУН в юбке, политик блин....
шатун, че порошенко лучше?
Все правильно делает
- гость - 25 февраля 2017 г. 09:43
всяко лучше крысы
медведь-шатун 09:14
Что, бандеровский тролль тут на сайте против вызволения из плена?
медведь-шатун 09:14 "КЛОУН в юбке, политик блин..."
Вы все о политике, да политике, может обсудите сексуальность Надюхи?...
СОК
Дать бы Наде армию, она бы там вас всех на кукан одела.
- гость - 25 февраля 2017 г. 10:02
гребунец бы нос туда не совал, чтобы вату скреплять, давно бы война кончилась...
"депутат привезла с собой посылки от родственников заключенных"
А в посылочках, как минимум, по напильнику, чтобы перепилить решетки...
Достойное и смелое поведение. Из чего можно сделать вывод, что свидетельства т.н. ополченцев в суде над Савченко о пытках, которым они подвергались - вранье!
25.02.2017 10:05 СОК
Ваши Семенченки, Геращенки и Турчиновы всегда нашли бы новый повод.
Алекс, За пытки она срок отбыла, поэтому она сейчас не несет ахинею, как ты.
Вообще-то был маленький сюжет по Вестям.В чёрно-красных правосечных штанах она заходила в камеры с подбадривающим 'слава украине',но никто эти выкрики не поддержал.Видать,в тот момент обитатели камер,смешавшись, видели только одну героиню в единственном числе )
однако Надька стала прозревать понемногу от бандеровского угара
Не пойму, что с этим коблом все носятся?
Дядька, сквозь стакан это не разглядеть.
Лучше объясни 10:33 если конечно сможешь, а то просто пук получился.
Как бы там ни было,но похоже её выпустили из тюрьмы как раз для того чтобы она способствовала обмену пленными.Она ведёт очень активную деятельность в этом направлении,а Владимир Рубан этим занимается с самого начала тех событий.
25.02.2017 10:30 Дядька
Ну не про Дадина же писать, или про снижение уровня жизни населения...
Похоже они сёстры с Чапман, только эта её мерзотей....
Ну напиши как Дадин на улицах орал "Слава Украине". Или про повышение уровня жизни украинского населения в результате майдана.
25.02.2017 10:37 Алекс
Можно и про это. В январе по данным Росстата реальные доходы населения выросли на 8.1 %
А можно и про это. "Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в декабре 2016 года упали на 6,1% по сравнению с декабрем 2015 года после снижения на 6% в ноябре, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики. В целом за 2016 год доходы упали на 5,9% в реальном выражении по сравнению с 2015 годом. В 2015 году было падение на 3,2%."
25.02.2017 10:47 Дядька
на вкуривай, либер
По данным Росстата, опубликованным 23 февраля, реальные располагаемые денежные доходы населения в январе 2017 года выросли по сравнению с январем 2016 года на 8,1%. При этом средняя номинальная зарплата россиян выросла в январе на 8,3% в годовом исчислении, а средняя реальная зарплата в январе в годовом исчислении увеличилась на 3,1%. Примечательно, что рост реальных располагаемых денежных доходов населения зафиксирован Росстатом впервые с октября 2014 года.
Ну про либера ты загнул пожалуй, со всей пролетарской ненавистью мне с ними не по пути, скорее всего это ты едрилка картонная, вкуривай.
25.02.2017 10:57 Дядька камуняка.
Пролетарии работают, а не выкладывают с ненавистью на форумах прошлогодние устаревшие данные )
Как был ты гость лохторатом, так и остался, иди к мундиалю готовься, или о Савченко хлопочи.
Зато как на ресурсе ее уважают! ОНИ, Савченко, прибыли!
Гость от 11:03-мужа Савченка,не?
гость - 10:25 "заходила в камеры с подбадривающим 'слава украине', но никто эти выкрики не поддержал"
Военнопленные уже не те. От бандеровской заразы вылечены!