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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко вместе с руководителем украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном прибыла на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет "Российская газета" со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

По данным СМИ, в ДНР они намерены навестить украинских военнопленных. ТАСС добавляет, что визит проходит в закрытом для прессы режиме.

Савченко на своей странице в Facebook попросила жителей страны поддержать ее в этой поездке, отметив, что она сознательно рискует жизнью ради освобождения украинских пленных. "Чтобы <...> довести до завершения гуманитарную составляющую минского процесса", — добавила она. Агентство пишет, что депутат привезла с собой посылки от родственников заключенных.

Ранее Савченко опубликовала список военнопленных, на освобождение которых рассчитывает Киев, но позже его откорректировали. Многие политики страны жестко раскритиковали действия депутата, а в СБУ заявили, что она нарушила законодательство, обнародовав личные данные пленных без согласия их родных, отмечает агентство.

РИА Новости добавляет, что в Верховной раде Савченко обвинили в призывах украинских военных в Донбассе совершить государственный переворот в Киеве. С данным заявлением выступила депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Татьяна Рычкова.