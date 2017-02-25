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Новости

Надежда Савченко прибыли в ДНР для встречи с пленными силовиками

, ИА "Амител"
Вместе с ней самопровозглашенную республику посетил глава центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан

Фото: svopi.ru

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко вместе с руководителем украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном прибыла на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет "Российская газета" со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

По данным СМИ, в ДНР они намерены навестить украинских военнопленных. ТАСС добавляет, что визит проходит в закрытом для прессы режиме.

Савченко на своей странице в Facebook попросила жителей страны поддержать ее в этой поездке, отметив, что она сознательно рискует жизнью ради освобождения украинских пленных. "Чтобы <...> довести до завершения гуманитарную составляющую минского процесса", — добавила она. Агентство пишет, что депутат привезла с собой посылки от родственников заключенных.

Ранее Савченко опубликовала список военнопленных, на освобождение которых рассчитывает Киев, но позже его откорректировали. Многие политики страны жестко раскритиковали действия депутата, а в СБУ заявили, что она нарушила законодательство, обнародовав личные данные пленных без согласия их родных, отмечает агентство.

РИА Новости добавляет, что в Верховной раде Савченко обвинили в призывах украинских военных в Донбассе совершить государственный переворот в Киеве. С данным заявлением выступила депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Татьяна Рычкова.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.02.2017 09:14
медведь-шатун

КЛОУН в юбке, политик блин....

0  0
25.02.2017 09:43
- гость -

шатун, че порошенко лучше?

0  0
25.02.2017 09:47
- гость -

Все правильно делает

0  0
25.02.2017 09:51
СОК

- гость - 25 февраля 2017 г. 09:43

всяко лучше крысы

0  0
25.02.2017 09:53
- гость -

медведь-шатун 09:14

Что, бандеровский тролль тут на сайте против вызволения из плена?

0  0
25.02.2017 10:01
- гость -

медведь-шатун 09:14 "КЛОУН в юбке, политик блин..."

Вы все о политике, да политике, может обсудите сексуальность Надюхи?...

0  0
25.02.2017 10:02
- гость -

СОК

Дать бы Наде армию, она бы там вас всех на кукан одела.

0  0
25.02.2017 10:05
СОК

- гость - 25 февраля 2017 г. 10:02

гребунец бы нос туда не совал, чтобы вату скреплять, давно бы война кончилась...

0  0
25.02.2017 10:09
- гость -

"депутат привезла с собой посылки от родственников заключенных"

А в посылочках, как минимум, по напильнику, чтобы перепилить решетки...

0  0
25.02.2017 10:14
Алекс

Достойное и смелое поведение. Из чего можно сделать вывод, что свидетельства т.н. ополченцев в суде над Савченко о пытках, которым они подвергались - вранье!

0  0
25.02.2017 10:14
- гость -

25.02.2017 10:05 СОК

Ваши Семенченки, Геращенки и Турчиновы всегда нашли бы новый повод.

0  0
25.02.2017 10:16
- гость -

Алекс, За пытки она срок отбыла, поэтому она сейчас не несет ахинею, как ты.

0  0
25.02.2017 10:25
- гость -

Вообще-то был маленький сюжет по Вестям.В чёрно-красных правосечных штанах она заходила в камеры с подбадривающим 'слава украине',но никто эти выкрики не поддержал.Видать,в тот момент обитатели камер,смешавшись, видели только одну героиню в единственном числе )

0  0
25.02.2017 10:26
- гость -

однако Надька стала прозревать понемногу от бандеровского угара

0  0
25.02.2017 10:30
Дядька

Не пойму, что с этим коблом все носятся?

0  0
25.02.2017 10:33
- гость -

Дядька, сквозь стакан это не разглядеть.

0  0
25.02.2017 10:35
Дядька

Лучше объясни 10:33 если конечно сможешь, а то просто пук получился.

0  0
25.02.2017 10:36
- гость -

Как бы там ни было,но похоже её выпустили из тюрьмы как раз для того чтобы она способствовала обмену пленными.Она ведёт очень активную деятельность в этом направлении,а Владимир Рубан этим занимается с самого начала тех событий.

0  0
25.02.2017 10:37
Алекс

25.02.2017 10:30 Дядька

Ну не про Дадина же писать, или про снижение уровня жизни населения...

0  0
25.02.2017 10:40
Дядька

Похоже они сёстры с Чапман, только эта её мерзотей....

0  0
25.02.2017 10:42
Алексу

Ну напиши как Дадин на улицах орал "Слава Украине". Или про повышение уровня жизни украинского населения в результате майдана.

0  0
25.02.2017 10:44
- гость -

25.02.2017 10:37 Алекс

Можно и про это. В январе по данным Росстата реальные доходы населения выросли на 8.1 %

0  0
25.02.2017 10:47
Дядька

А можно и про это. "Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в декабре 2016 года упали на 6,1% по сравнению с декабрем 2015 года после снижения на 6% в ноябре, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики. В целом за 2016 год доходы упали на 5,9% в реальном выражении по сравнению с 2015 годом. В 2015 году было падение на 3,2%."

0  0
25.02.2017 10:49
- гость -

25.02.2017 10:47 Дядька

на вкуривай, либер

По данным Росстата, опубликованным 23 февраля, реальные располагаемые денежные доходы населения в январе 2017 года выросли по сравнению с январем 2016 года на 8,1%. При этом средняя номинальная зарплата россиян выросла в январе на 8,3% в годовом исчислении, а средняя реальная зарплата в январе в годовом исчислении увеличилась на 3,1%. Примечательно, что рост реальных располагаемых денежных доходов населения зафиксирован Росстатом впервые с октября 2014 года.

0  0
25.02.2017 10:57
Дядька камуняка.

Ну про либера ты загнул пожалуй, со всей пролетарской ненавистью мне с ними не по пути, скорее всего это ты едрилка картонная, вкуривай.

0  0
25.02.2017 11:03
- гость -

25.02.2017 10:57 Дядька камуняка.

Пролетарии работают, а не выкладывают с ненавистью на форумах прошлогодние устаревшие данные )

0  0
25.02.2017 11:06
Дядька

Как был ты гость лохторатом, так и остался, иди к мундиалю готовься, или о Савченко хлопочи.

0  0
25.02.2017 11:24
- гость -

Зато как на ресурсе ее уважают! ОНИ, Савченко, прибыли!

0  0
25.02.2017 11:39
Слёзы Бaйдена

Гость от 11:03-мужа Савченка,не?

0  0
25.02.2017 11:43
- гость -

гость - 10:25 "заходила в камеры с подбадривающим 'слава украине', но никто эти выкрики не поддержал"

Военнопленные уже не те. От бандеровской заразы вылечены!

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