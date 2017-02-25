Фото: tapeciarnia.pl
В Алтайском крае не осталось перекрытых участков дорог. Все трассы расчищены, а ограничения сняты, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Однако спасатели напоминают водителям о важности соблюдения ПДД и советуют следить за данными на сайтах гидрометцентра, МЧС, ГИБДД и "Алтайавтодора".
Кроме этого, в пресс-службе напоминают, что водителям зимой в машине всегда рекомендуют хранить теплые вещи, домкрат, трос, запасное колесо, лопату, а также воду и набор продуктов длительного хранения.
Отметим, что ранее последней из-за непогоды была заблокирована автодорога протяженностью 121 км от села Андроново Баевского района до села Знаменка Благовещенского района.
Комментарии
Уже 6 дней нет дороги с . Павловка-с.Верх-Пайва протяженность 15 км. Вчера мимо дороги прошли 3 единицы техники про которую писали. ы поселке нет больницы. Наверное ждут случай пока кому то станет плохо, потом начнут шевелится
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