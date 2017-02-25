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В Алтайском крае не осталось перекрытых участков дорог. Все трассы расчищены, а ограничения сняты, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Однако спасатели напоминают водителям о важности соблюдения ПДД и советуют следить за данными на сайтах гидрометцентра, МЧС, ГИБДД и "Алтайавтодора".

Кроме этого, в пресс-службе напоминают, что водителям зимой в машине всегда рекомендуют хранить теплые вещи, домкрат, трос, запасное колесо, лопату, а также воду и набор продуктов длительного хранения.

Отметим, что ранее последней из-за непогоды была заблокирована автодорога протяженностью 121 км от села Андроново Баевского района до села Знаменка Благовещенского района.