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Американский еженедельник New Yorker выйдет в марте с обложкой на русском языке. На рисунке будут изображены российский лидер Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт издания.

На обложке журнала кириллицей написано "Нью-Йоркер", уточняет агентство. На переднем плане нарисован Путин в образе Юстаса Тилли (вымышленный персонаж, появился на самой первой обложке и стал символом издания — ред.), разглядывающего в монокль летящую бабочку с головой американского лидера.

Рисунок Барри Блитта называется "Юстас Владимирович Тилли", фамилия художника под ним тоже написана на русском. Подчеркивается, что номер должен появиться на прилавках 6 марта.

"В выпуске журнала будет статья "Активные меры" — расследование драмы Трамп-Путин Эвана Осноса, Дэвида Ремника и Джошуа Яффы", — цитирует агентство сообщение журнала.

Отметим, что обложка с Путиным является отсылкой к самому первому номеру журнала 1925 года.