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Россия собирается наложить вето на проект резолюции Совбеза ООН, который предусматривает санкции против Сирии за якобы имевшее место применение химического оружия. Об этом в пятницу, 24 февраля, заявил заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков, передает ТАСС.

После закрытой встречи СБ он отметил, что "очень четко объяснил свою позицию партнерам". Сафронков предупредил, что если проект резолюции вынесут на рассмотрение, то РФ наложит на него вето. "Они знают об этом", — добавил дипломат.

По мнению Сафрнокова, проект резолюции "предвосхищает результаты расследования", которое ведут эксперты ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Также он, полагает зампостпреда, не содержит доказательств и необъективен.

Дипломат отметил, что на следствие оказывают давления ради "получения своего рода одностороннего результата расследования". "Мы говорили, что расследование должно быть беспристрастным, объективным, независимым. Сейчас этого нет", — добавил он.

РИА Новости напоминает, что о намерении внести в СБ ООН резолюцию по Сирии заявила постпред Соединенных Штатов Никки Хейли. "Сейчас, когда есть результаты, людям эти результаты не нравятся. Это нелепо. Сколько еще Россия будет нянчиться и оправдывать сирийский режим?", — цитирует ее агентство.

Уточняется, что проект резолюции был подготовлен в конце минувшего года Великобританией и Францией. Документ предусматривает введение санкций в отношении 11 сирийцев и 10 организаций и компаний страны, которые предположительно связаны с химатаками. Также предлагается запретить всем странам поставлять правительству Сирии вертолеты, которые могут быть использованы для нападений с применением отравляющих веществ.