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ОНК проверит колонию в Рубцовске, из которой не освобождают Ильдара Дадина

, ИА "Амител"
Президиум Верховного суда РФ постановил освободить активиста еще 22 февраля

Фото: gazeta.kg

Алтайская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) проведет внеплановую проверку ИК-5 в Рубцовске, откуда более двух дней после решения президиума Верховного Суда РФ не выпускают на свободу активиста Ильдара Дадина. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на председателя ОНК региона Алексея Белоуса.

По его словам, проверка колоний Рубцовска, в том числе внеплановый визит в ИК-5, будет совершен в субботу, 25 февраля. Поводом для этого стала информация о том, что Дадина до сих пор не отпустили. "Мне непонятно, почему решение суда до сих пор не исполнено: велась трансляция заседания, руководство колонии знает о решении суда", — сказал Белоус, отметив, что бумажный носитель решения нужно доставить в колонию, однако это является обязательным условием лишь для для условно-досрочного освобождения. "А здесь человека признали невиновным, но держат его под стражей",— приводит издание его слова.

Белоус собирается выяснить у руководства колонии, почему решение президиума Верховного суда страны не исполняется. Он добавил, что не знает причины длительной доставки документов, предположив, что она связана с праздничными днями. "Но это неприемлемо, что человеку приходится столько ждать, особенно если придется ждать мотивировочную часть решения",— цитирует его слова "Интерфакс". Также Белоус выразил надежду, что 25 февраля Дадин уже будет освобожден.

Напомним, активиста осудили за неоднократное нарушения правил проведения митингов. В минувшем году Дадин сообщил об избиениях и унижениях со стороны персонала ИК-7 в Карелии. 2 декабря его этапировали оттуда, а 7 января 2017 года Дадин прибыл в ИК-5 Рубцвоска. 10 февраля Конституционный суд России рассмотрел жалобу активиста и постановил, что вынесенные судебные акты в отношении него должны быть пересмотрены.

22 февраля президиум Верховного суда постановил освободить Дадина из колонии. В суде уточнили, что у активиста есть право на реабилитацию. Адвокаты считают, что ДАдина должны освободить не позже 27 февраля.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.02.2017 11:02
- гость -

Хорошо ещё что не внезапную проверку учинят.Так что похоже сегодня председатель Алексей Белоус утрёт нос начальнику колонии.

0  0
25.02.2017 11:10
Алекс

Дадина признали (!) невиновным, события преступления не было, по решению суда прокурор принесет ему извинения за незаконное преследование и осуждение. Но он нужен этой системе, с довольствия его не снимают и не освобождают! А те добрые люди, которые совершили преступления, определив его в тюрьму на свободе, процветают...

0  0
25.02.2017 11:13
- гость -

Алексеевич, ты со своими смешными потугами всё на свете объяснить, уже начал доставать.

0  0
25.02.2017 11:16
- гость -

Тогда составил бы свой толковый словарь. Хоть будет где людям поржать.

0  0
25.02.2017 11:17
- гость -

Так начальник колонии же сказал - придёт бумажка с печатью, тогда и отпустим. А по закону бумажка может идти сколько угодно долго, или совсем потеряться Такой уж в нашей стране закон. Депутаты постарались

0  0
25.02.2017 11:30
- гость -

Придет бумага, отпустим, Малахов на первом канале тоже прямые трансляции ведет.

0  0
25.02.2017 11:36
Миротрворец

Данано,эту нечисть из Сибири гнать,поганой метлой! И чем быстрее,тем лучше,хвостатая тварь,пусть живёт на Окраине,там ей прыгать привычней

0  0
25.02.2017 11:51
- гость -

Нечисть это кто?

0  0
25.02.2017 11:55
Алекс

25.02.2017 11:13 - гость -

Ну, дык, не обращайте внимание, кто Вас заставляет!

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