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Алтайская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) проведет внеплановую проверку ИК-5 в Рубцовске, откуда более двух дней после решения президиума Верховного Суда РФ не выпускают на свободу активиста Ильдара Дадина. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на председателя ОНК региона Алексея Белоуса.

По его словам, проверка колоний Рубцовска, в том числе внеплановый визит в ИК-5, будет совершен в субботу, 25 февраля. Поводом для этого стала информация о том, что Дадина до сих пор не отпустили. "Мне непонятно, почему решение суда до сих пор не исполнено: велась трансляция заседания, руководство колонии знает о решении суда", — сказал Белоус, отметив, что бумажный носитель решения нужно доставить в колонию, однако это является обязательным условием лишь для для условно-досрочного освобождения. "А здесь человека признали невиновным, но держат его под стражей",— приводит издание его слова.

Белоус собирается выяснить у руководства колонии, почему решение президиума Верховного суда страны не исполняется. Он добавил, что не знает причины длительной доставки документов, предположив, что она связана с праздничными днями. "Но это неприемлемо, что человеку приходится столько ждать, особенно если придется ждать мотивировочную часть решения",— цитирует его слова "Интерфакс". Также Белоус выразил надежду, что 25 февраля Дадин уже будет освобожден.

Напомним, активиста осудили за неоднократное нарушения правил проведения митингов. В минувшем году Дадин сообщил об избиениях и унижениях со стороны персонала ИК-7 в Карелии. 2 декабря его этапировали оттуда, а 7 января 2017 года Дадин прибыл в ИК-5 Рубцвоска. 10 февраля Конституционный суд России рассмотрел жалобу активиста и постановил, что вынесенные судебные акты в отношении него должны быть пересмотрены.

22 февраля президиум Верховного суда постановил освободить Дадина из колонии. В суде уточнили, что у активиста есть право на реабилитацию. Адвокаты считают, что ДАдина должны освободить не позже 27 февраля.