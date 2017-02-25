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Полицейские в Тальменском районе "по горячим следам" раскрыли две кражи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что в селе Курочкино местный 30-летний житель взломал замки входных дверей и проник в два дома, которые расположены на одной улице с его жильем. Злоумышленник знал, что соседей нет дома, и решил этим воспользоваться. Из одного жилища он похитил только продукты питания, а из другого — продукты, блок сигарет и электромясорубку.

По фактам краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище, возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Подчеркивается, что задержанный ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Все похищенное им имущество было изъято и возвращено потерпевшим.