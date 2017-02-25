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Журналистов некоторых ведущих СМИ США в пятницу, 24 февраля, не допустили на брифинг Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию CNN.

По данным канала, среди тех, кому отказали в допуске, оказались CNN, New York Times, Politico, Los Angeles Times и иные СМИ.

В распорядке Белого дома на 24 февраля был запланировал брифинг "без камер" официального представителя Шона Спайсера. Он заменил собой регулярный брифинг, отмечает агентство. Трансляция с закрытого мероприятия не велась.

По словам корреспондента CNN, которая освещает работу Белого дома, при входе в зал ее остановил сотрудник Белого дома и сказал, что ее имя отсутствует в списке.

Телеканал подчеркивает, что ранее подобных инцидентов не случалось. "Причин произошедшего Белый дом не объяснил", — цитирует агентство CNN.

Напомним, что ранее Белый дом и американский лидер Дональд Трамп обвинили ряд СМИ, в том числе CNN и New York Times, в распространении "фейковых новостей".