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Новости

Журналистов ряда ведущих американских СМИ не пустили на брифинг в Белый дом

, ИА "Амител"
CNN отметил, что ранее подобного не происходило

Фото: ukprogressive.co.uk

Журналистов некоторых ведущих СМИ США в пятницу, 24 февраля, не допустили на брифинг Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию  CNN.

По данным канала, среди тех, кому отказали в допуске, оказались CNN, New York Times, Politico, Los Angeles Times и иные СМИ.

В распорядке Белого дома на 24 февраля был запланировал брифинг "без камер" официального представителя Шона Спайсера. Он заменил собой регулярный брифинг, отмечает агентство. Трансляция с закрытого мероприятия не велась.

По словам корреспондента CNN, которая освещает работу Белого дома, при входе в зал ее остановил сотрудник Белого дома и сказал, что ее имя отсутствует в списке.

Телеканал подчеркивает, что ранее подобных инцидентов не случалось. "Причин произошедшего Белый дом не объяснил", — цитирует агентство CNN.

Напомним, что ранее Белый дом и американский лидер Дональд Трамп обвинили ряд СМИ, в том числе CNN и New York Times, в распространении "фейковых новостей".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.02.2017 12:06
- гость -

Задача СМИ узнавать и распространять новостные сведения без фейковых комментариев. Распространят новости другие СМИ, делов то...

0  0
25.02.2017 12:34
- гость -

По делам их

0  0
25.02.2017 13:13
- гость -

Это только начало. Скоро будут как у нас, аккредитацию получать и вопросы заранее согласовывать.

0  0
25.02.2017 13:22
- гость -

Пусть за дверью постоят и осознают кто в белом доме хозяин.

0  0
25.02.2017 13:53
Массаж мозга

Давно пора нам перенять их демократическую практику! Посылать Новогазетчиков,Дождевиков,Эхолотов огородами!

0  0
25.02.2017 14:39
Массажу

Лучше лесом, так надежнее.

0  0
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