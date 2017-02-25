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ДНР сообщила о массированном обстреле со стороны ВСУ после приезда Савченко

, ИА "Амител"
В оперативном командовании ДНР предполагают, что целью атаки был срыв посещения Савченко военнопленных

Фото: dan-news.info

Вооруженные силы Украины начали массированный обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики после сообщений о визите в ДНР депутата Верховной рады Надежды Савченко, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на "Донецкое агентство новостей".

По данным оперативного командования ДНР, огонь по донецкой агломерации открыли сразу после появления первых сообщений о визите Савченко. В командовании не исключат, что обстрел проводят для того, чтобы сорвать посещение депутатом украинских военнопленных.

Представитель командования ДНР уточнил, что под огонь со стороны ВСУ попали территории бывшего донецкого аэропорта, окрестности Маеевки и Ясиноватая. 

В то же время подчеркивается, что в районе колонии в Макеевке, куда с визитом прибыла Савченко, происшествий не зафиксировано.

Издание уточняет, что огонь велся из минометов калибров 120 и 82 миллиметров и орудий калибров 122 и 152 миллиметров.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.02.2017 12:40
- гость -

Киев всеми силами пытается уйти от выполнения Минска

0  0
25.02.2017 13:11
- гость -

А что, контр батарейной борьбой не умеют работать, координаты известны и склады тоже?

0  0
25.02.2017 13:12
- гость -

Ответочку надо бы посылать

0  0
25.02.2017 13:45
Миротрворeц

У них есть Надюха,это самая мощная наша ответочка Стране 404!

0  0
25.02.2017 14:31
- гость -

Как только Надюха приехала на Украину её немного погодя из партии отчислили,из ПАСЕ попросили,постреливать начали в её сторону.Видать,плохо шифруется "босая",под колпак попала.

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