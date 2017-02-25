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Вооруженные силы Украины начали массированный обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики после сообщений о визите в ДНР депутата Верховной рады Надежды Савченко, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на "Донецкое агентство новостей".

По данным оперативного командования ДНР, огонь по донецкой агломерации открыли сразу после появления первых сообщений о визите Савченко. В командовании не исключат, что обстрел проводят для того, чтобы сорвать посещение депутатом украинских военнопленных.

Представитель командования ДНР уточнил, что под огонь со стороны ВСУ попали территории бывшего донецкого аэропорта, окрестности Маеевки и Ясиноватая.

В то же время подчеркивается, что в районе колонии в Макеевке, куда с визитом прибыла Савченко, происшествий не зафиксировано.

Издание уточняет, что огонь велся из минометов калибров 120 и 82 миллиметров и орудий калибров 122 и 152 миллиметров.